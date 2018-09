Sergio Ramos batte il record di Scholes: è il più ammonito in Champions

© foto di J.M.Colomo

Il cartellino giallo che gli è stato sventolato in faccia al minuto 23 di Real Madrid-Roma è stato il numero 37 ricevuto in carriera da Sergio Ramos in Champions League. E il capitano dei campioni d'Europa in carica diventa il più ammonito di sempre nella massima competizione europea, superando in questa speciale classifica Paul Scholes.