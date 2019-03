© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Peggio di così non si poteva. Dopo essersi auto-squalificato per scelta nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions, Sergio Ramos si sarà a dir poco pentito dinanzi alla disfatta del suo Real Madrid contro l'Ajax. Oltre al danno però c'è pure la beffa. Come riporta Marca, infatti, proprio ieri sera nella tribuna del Bernabéu dove si trovava il capitano dei blancos erano in corso le riprese della docu-serie che lo vede come protagonista assoluto. Ritratto, almeno in questo caso, non certo nel momento migliore della sua carriera.