Sergio Ramos, la supponenza di sentirsi intoccabile e invincibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Certo che la gara di ritorno al Bernabeu fosse una formalità per il suo Real Madrid, il difensore e capitano del Blancos Sergio Ramos aveva cercato il giallo nel finale della gara di Amsterdam contro l’Ajax per poter arrivare ai quarti di finale intonso. Una furbizia che la UEFA non aveva gradito squalificando lo spagnolo per due turni. Una squalifica che avrebbe comunque permesso, pensava Ramos, di essere in campo nel ritorno dei quarti di finale e che invece gli farà saltare la prima giornata della fase a gironi del prossimo anno. Perché il Real Madrid senza il suo capitano e leader in campo non ha saputo tener testa ai ragazzini terribili dell’Ajax che non solo hanno eliminato i dominatori delle ultime tre edizioni di Champions League, ma hanno dominato al Bernabeu mostrando un calcio bellissimo e allo stesso tempo tremendamente efficace.

E così la furbizia di Amsterdam si è ritorta contro un Sergio Ramos che è ancora fondamentale per gli equilibri del Real Madrid e senza il quale la squadra mostra tutte le crepe – dovute a età, appagamento e mancanza di ricambi adeguati - che dopo un triennio storico come quello appena passato sono normali e comprensibili. Nelle ultime quattro gare senza il suo capitano il Real ha sempre perso e non è un dato da sottovalutare. Magari anche con Ramos in campo i Blancos sarebbero incorsi nella stessa fine, magari no, ma coi sé e con i ma non si fa la storia. E resta la figuraccia del Bernabeu e il ricordo di un’ammonizione cercata con la supponenza di chi si crede imbattibile e intoccabile e che alla fine deve masticare amaro maledicendo solo se stesso.