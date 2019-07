Seri arrivato in Turchia: ora visite mediche e firma col Galatasaray

© foto di Federico De Luca

Al via l'avventura in Turchia di Jean Michaël Seri, centrocampista ivoriano classe '91. All'indomani dell'arrivo a Istanbul dei suoi procuratori, il centrocampista del Fulham - trattato la scorsa settimana anche dal Milan - è sbarcato sul suolo turco per sostenere le visite mediche e firmare il contratto col Galatasaray: i due club hanno definito l'intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.