Seri denuncia il Nizza per truffa. Nel mirino l'approdo al Fulham nel 2018

© foto di Federico De Luca

Jean-Michael Seri è sul piede di guerra contro il Nizza. Lo riferisce L'Equipe, che specifica come gli avvocati del centrocampista abbiano presentato una denuncia penale al pubblico ministero, perché l'OGC Nizza ha commesso una truffa perché, si legge nel documento, sarebbe stato privato di una parte del premio di trasferimenti cui avrebbe avuto diritto. Questo perché i nizzardi avrebbero manipolato, sempre secondo i legali, i valori di mercato suo e di Maxime Le Marchand, anche lui ceduto al Fulham nel 2018. Entrambi i calciatori sono stati valutati 12 milioni di euro, quando - a sentire gli avvocati della parte richiedente il danno - la valutazione corretta sarebbe stata di 18 milioni per Seri e 6 per Le Marchand. Ciò, si legge nella dichiarazione, ha comportato un danno di 700.000 euro al giocatore. Questa la richiesta stimata.