Seri e il Barcellona: “Ho sognato il trasferimento, ma a Nizza mi amano”

© foto di Federico De Luca

Jean Michaël Seri (26) torna a parlare del mancato approdo al Barcellona. Il centrocampista ivoriano, attraverso France Football, ha detto: “Ho voltato pagina perché non voglio più pensare a quanto accaduto in estate. Ho sognato il Barça, ma il loro messaggio era chiaro. Non volevo essere un calciatore di secondo piano, per il Nizza invece sono una priorità. Qui mi amano davvero”.