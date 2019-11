Serie A? No, grazie. Il padre di Haaland: "E' costruito per la Premier"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alf-Inge Haaland è stato difensore di tutto rispetto. Ha collezionato oltre 30 presenze con la maglia della Norvegia e in Premier League ha vestito, tra le altre, le maglie del Leeds United e del Manchester City. Adesso, questo ex difensore classe '72 è però soprattutto il padre di uno dei nuovi enfant-prodige del calcio mondiale: Erling Braut Haaland, attaccante classe 2000 del Red Bull Salisburgo.

Ventitré reti nelle prime 17 gare ufficiali, Haaland è l'attuale capocannoniere della Champions League con sette gol ed è uno dei giocatori più ambiti del panorama internazionale. In Italia ci pensa il Napoli, ma soprattutto la Juventus.

Ma Haaland sul suo futuro ha altre idee: "A un certo punto vorrebbe andare in Premier League, ma quando ciò accadrà non lo so - ha detto Alf-Inge Haaland a 'Talksport' -. E' costruito per andare in Premier League, ma se ciò accadrà tra poco o in una fase successiva non è dato sapersi. In questo momento è a Salisburgo, un club fantastico che gioca la Champions League. Quindi non ha fretta".

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Skysports.UK, in questo momento in netto vantaggio c'è il Manchester United, club alla ricerca di un centravanti titolare dopo l'addio estivo di Romelu Lukaku.