Sette vittorie in 11 gare non bastano: Kovac ha perso la fiducia del Bayern

Non solo Julen Lopetegui al Real Madrid, la vita è dura anche per Niko Kovac al Bayern Monaco. Sesto in classifica a quota 13 punti, il club bavarese segna poco, ma soprattutto regala troppe occasioni ai suoi avversari. Lo testimonia la sconfitta casalinga col Borussia Monchengladbach di sabato scorso (0-3), che ha lasciato scorie assai pesanti da smaltire, fisiche e mentali.

Eppure, Lewandowski e compagni avevano iniziato la stagione nel migliore dei modi: la vittoria della Coppa di Germania (5-0 all'Eintracht) e altri sei successi consecutivi contro Drochtersen/Assel (primo turno di Coppa), Hoffenheim, Stoccarda, Bayer Leverkusen, Benfica (esordio in Champions) e Schalke 04. Una marcia trionfale che non è bastata però a scacciare i dubbi sull'allenatore croato, entrato in una vera e propria bufera di critiche dopo le ultime quattro partite. Prima il pari interno con l'Augsburg (1-1) e il ko a Berlino con l'Hertha (0-2), poi l'1-1 in Champions con l'Ajax, sempre all'Allianz Arena, e infine il duro 0-3 dell'ultimo turno di Bundesliga.

L'impressione è che le concorrenti del Bayern, almeno in Germania, quest'anno corrano molto più forte. Basti pensare che la capolista Borussia Dortmund, a +4 punti, ha già segnato quasi il doppio delle reti dei campioni in carica (23 contro 12). Ma ciò che preoccupa maggiormente la dirigenza è la mancanza di empatia tra Kovac e la squadra. I calciatori non sono entusiasti del turn-over, James Rodríguez in primis, ma a far discutere sono anche le troppe conversazioni in croato del tecnico col suo staff durante gli allenamenti così come le sue sedute di lavoro, considerate eccessivamente leggere (al punto che Lewandowski e Wagner si allenano anche per conto proprio). Sette vittorie in undici partite non sono quindi sufficienti, per Kovac le cose si sono già messe male e le prossime tre gare con Wolfsburg, AEK Atene e Mainz potrebbero già essere decisive.