Sfida interna per il terzo turno della fase a gironi di Champions League per lo Shakhtar Donetsk. Mentre City e Atalanta si affrontano a Manchester in Ucraina arriva la Dinamo Zagabria. Queste le parola della vigilia del tecnico dei Minatori Luis Castro: "Ci avviciniamo a questa partita come a tutte le altre: col pensiero di vincere. Rispettiamo l'avversario che ha la nostra stessa voglia di fare risultato. La cosa più importante domani sarà l'atteggiamento con il quale affronteremo la partita. Ho visto una decina di partite della Dinamo assieme al mio staff e per questo posso dire che sarà un match molto complicato. Ismaili? È pronto, si è allenato regolarmente con la squadra. Solomon? Dopo gli impegni con le nazionali i ragazzi hanno bisogno di tempo per recuperare e per questo serve prendere le giuste decisioni sul loro impiego. Se non fosse pronto per la gara non lo avremmo portato con noi".