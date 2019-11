© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dello Shakhtar, Luis Castro, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria: "La partita è molto importante, perché è quella che è in programma. Per noi ogni partita in arrivo è la più importante. Entrambe le squadre hanno quattro punti e la qualificazione ai sedicesimi dipenderà al 90% dalla partita di domani. Tuttavia non è detta l'ultima parola, nemmeno per l'Atalanta".