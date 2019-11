© foto di Ciro Sarpa

Trasferta in casa del Manchester City per lo Shakhtar di Luis Castro. Il tecnico degli ucraini ha parlato in conferenza stampa prima della gara della quinta giornata della fase a gironi di Champions League: "L'assenza di Taison? E' infortunato e per una gara impegnativa come quella di domani dobbiamo contare solo su chi è pienamente in condizione. Cambio di modulo e ipotesi difesa a tre? L'assetto può cambiare costantemente durante la partita. La cosa importante è non perdere la nostra identità. Fino ad oggi la squadra ha sempre giocato nello stesso modo e non cambieremo il nostro schieramento per l'assenza di alcuni calciatori. E' più importante rimanere fedeli al proprio credo".