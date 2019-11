Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato dopo il pareggio in casa del Manchester City di questa sera: "Abbiamo finito la partita con cinque giocatori di età pari o inferiore a 21 anni. Per lo Shakhtar è importante in quanto è un buon segno per il futuro. Pareggiare in casa del City è fantastico. Abbiamo disputato una partita a Zagabria dove sapevamo che se avessimo perso eravamo più o meno fuori Ora non abbiamo vinto nulla, ma non abbiamo ancora perso nulla. Siamo ancora in corsa".