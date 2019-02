Lo Shakhatar Donetsk, come da tradizione recente della società ucraina, guarda spesso e volentieri in Brasile per rinforzare la sua squadra ed anche questa volta non sembra voler fare eccezione. Secondo quanto si apprende da Globo Esporte, infatti, sarebbe ormai cosa fatta l'affare con il Gremio per il baby attaccante (19 anni) Mateus Cardoso Lemos Martins, da tutti conosciuto con il nome d'arte di Tete. Lo Shakhtar, si legge, ha messo sul piatto 14 milioni di euro per l'85% del suo cartellino.