Shakhtar Donetsk, Fonseca: "Sempre più difficile giocare contro il City"

Una netta sconfitta quella subita dallo Shakhtar Donetsk, battuto in casa dal Manchester City per 0-3. Al termine della gara il tecnico della squadra ucraina Paulo Fonseca ha commentato così la prestazione: "E' sempre più difficile giocare contro il Manchester City. Ma noi abbiamo combattuto fino alla fine e abbiamo cercato di guadagnare dei punti. Abbiamo giocato per vincere ogni match e continueremo a provarci. Sapevamo che sarebbe stato difficile, specialmente senza Marlos e Taison, non potevamo fare di più contro la qualità del City: loro hanno giocato in modo superbo nel primo tempo. Noi abbiamo fatto più possesso nella ripresa ma non è abbastanza".