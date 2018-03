Shakhtar, Fonseca: "PSG? Penso a vincere il campionato, poi vedremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella lunga lista dei possibili successori di Unai Emery al Paris Saint-Germain, l'ultimo nome menzionato dai quotidiani francesi è Paulo Fonseca. Il tecnico dello Shakhtar, intervistato da O Jogo a proposito del suo futuro, ha dichiarato: "Ho ricevuto diverse proposte ma devo riflettere su cosa sia meglio per la mia carriera e per me. Il campionato non è ancora terminato e voglio decidere in modo lucido. Non ho intenzione di tornare in Portogallo adesso, non sono ossessionato dall'idea di raggiungere un campionato più prestigioso. Questa occasione arriverà in modo naturale. Sono concentrato sullo Shakhtar e voglio vincere il titolo qui".