© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo fantasista dello Shakhtar Donetsk, Yevhen Konoplyanka, è stato presentato quest'oggi dal club ucraino. "Un anno e mezzo fa ho avuto una discussione con Sergei Palkin - dirigente - sul mio futuro. Mi ha chiesto se volessi venire qui, ma qualcosa non funzionò. Magari abbiamo deliberatamente posticipato la discussione fino al 2019? Perché non abbiamo optato per un ritorno rimarrà fra me e lui. Ora non c'è bisogno di adattamento, sono tornato a casa: Moraes, Taison e Marlos mi hanno introdotto ai brasiliani, alcuni parlano in inglese, mentre gli ucraini sono la mia famiglia. Champions League? Vorrei passare il turno e andare più avanti possibile nella fase a eliminazione diretta. Se dicessi che vorrei vincerla non mentirei, ma vediamo quanto sarà realistico...".