Shakhtar, Pyatov: "Non sono un indovino, ma giocheremo per vincere"

Alla vigilia della gara di Champions contro il Manchester City, il portiere dello Shakhtar Andrei Pyatov ha parlato alla stampa: "Non sono un indovino, ma so che lo Shakhtar gioca sempre per la vittoria. Pertanto, ovviamente, raggiungeremo il massimo risultato. Ma capiamo con chi giocheremo. Domani vedremo tutto: chi delle due farà meglio e chi meriterà la vittoria. Spero che domani vada tutto bene vinca il più forte".