Shaqiri minacciato, il Liverpool lo esclude dalla trasferta per Belgrado

© foto di Imago/Image Sport

Xherdan Shaqiri non convocato per la gara di Champions League Stella Rossa-Liverpool. Il motivo? Le minacce che sono arrivate da Belgrado per il trequartista di origini kosovare. "Andremo nella fantastica città di Belgrado - ha detto in conferenza stampa Jurgen Klopp - come una squadra di calcio e per giocare a calcio. Abbiamo ascoltato e letto tante cose in questi giorni, soprattutto sull'accoglienza che potrebbe ricevere Shaqiri e, anche se non abbiamo idea di cosa potrebbe realmente succedere, crediamo che sia giusto ritrovarci a Belgrado e restare concentrati al 100% solo sul calcio, e null'altro. Il nostro non è un messaggio politico, assolutamente. Vogliamo solo concentrarci sul campo: siamo il Liverpool, un grande club, una squadra di calcio e vogliamo scendere in campo liberi da altri pensieri".

Durante i Mondiali di Russia, Shaqiri aveva sollevato polemiche per aver esultato dopo un gol alla Serbia con il gesto dell'aquila per inneggiare all'Albania e all'indipendenza kosovara da Belgrado e la Fifa aveva multato in quell'occasione il giocatore.

Di seguito la lista dei convocati, tornano a disposizione Keita e Lovren: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Alisson, Sturridge, Moreno, Lallana, Mignolet, Robertson, Origi, Solanke, Matip, Kelleher, Alexander-Arnold.