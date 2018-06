Shaqiri: "Non è un segreto, lascio lo Stoke. Vorrei restare in Premier"

© foto di Imago/Image Sport

Xherdan Shaqiri lascia lo Stoke City. Lo svizzero ha dichiarato in merito: "Non è un segreto che lascerò il club. Vorrei rimanere in Inghilterra ma non scarto nulla. La Premier League è il miglior campionato con i migliori giocatori". I Potters sono retrocessi in Championship e sull'ex Inter c'è l'interesse del Galatasaray.