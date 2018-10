Shearer: "Mou non sarà capace di dare la svolta allo United"

Nonostante il Manchester United abbia vinto in modo sensazionale contro il Newcastle (3-2), Alan Shearer, ex attaccante, ritiene che niente sia cambiato. "Non vedo Mourinho capace di dare una svolta. Parlo ad esempio della difesa: non dobbiamo dimenticarci - ha detto parlando a The Sun - che i giocatori sono gli stessi nela stagione scorsa hanno incassato solo un gol in più del City. Il problema è che loro sono completamente diversi rispetto alla stagione passata, perché ascoltano il tecnico che costantemente li critica. Ha distrutto la fiducia della difesa"