Sheffield United in Premier: un prestito dalla famiglia Bin Laden?

Lo Sheffield United FC è stato finanziato da un prestito di 3 milioni di euro dalla famiglia di Osama Bin Laden. La notizia si apprende dalla contesa su cui sta lavorando un'altra corte di giustizia inglese, tra Kevin McCabe e il principe Abdullah Bin Mosad Bin Abdulaziz al Saud, membro della famiglia reale saudita.

Questo prestito sarebbe arrivato da alcuni familiari dell'ex leader di Al Qaeda, con un investimento da 3 milioni conosciuto come Project Delta, un prestito che secondo McCabe non avrebbe dovuto mai essere pagato. L'avvocato barrister Andreas Gledhill - spiega lo Sheffield Star - ha detto in aula che McCabe sapeva che "i soldi sono arrivati da un'altra parte, cioè dalla famiglia Bin Laden".

Nel frattempo McCabe ha smentito la cosa, ma ci sarebbero alcune mail a provarlo. La contesa durerà alcune settimane, visto il perfetto equilibrio di quote, 50 e 50. Il Principe Abdullah al Saud è stato linkato anche all'acquisto della Sampdoria nelle scorse settimane.