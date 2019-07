Sheffield United, in prova l'ex centrocampista della Lazio Ravel Morrison

© foto di Federico Gaetano

Nuova possibile avventura per Ravel Morrison. Il centrocampista inglese, che si è appena svincolato dalla Lazio, si sta allenando infatti con lo Sheffield United. Reduce dal prestito all'Ostersunds, il classe 1993 potrebbe così ripartire dalla squadra neo-promossa in Premier League. A confermarlo, come riporta Sky Sports UK, sarebbe stato direttamente il tecnico dei biancorossi Chris Wilder.