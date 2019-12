Sheffield United, Wilder: "Ho parlato con l'arbitro alla fine, è stato onesto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sull'uso del VAR non c'è chiarezza". Comincia così l'intervista del post-partita di Chris Wilder, allenatore dello Sheffield United, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Manchester City: "L'arbitro comunque a fine gara mi ha invitato nella sua stanza, e abbiamo avuto una conversazione privata, molto onesta. La scelta ha influenzato la partita, e quello che voglio dire è che se fosse successo a parti invertite se ne sarebbe parlato di più", il suo commento sull'episodio relativo al vantaggio di Aguero, in cui l'arbitro è entrato come parte attiva nell'azione, permettendo al Man City di arrivare in porta con una sua, ovviamente involontaria, azione di disturbo.