Sheffield Utd, Wilder: "Ai ragazzi ho detto: non siamo più in League One"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sports al termine della sfida tra il suo Sheffield United ed il Manchester United, il tecnico dei padroni di casa Chris Wilder ha così analizzato il 3-3 pirotecnico maturato quest'oggi: "Vincila, perdila, guadagna un risultato. Loro sono saliti per 10 minuti, il primo gol è stato un po' frustrante e noi abbiamo perso un po' di energie buttando spesso il pallone via - chiarisce il tecnico, come riportato da NBCSports.com -. Ho detto ai ragazzi che non siamo più in League One (la terza serie del calcio inglese, ndr) adesso, e quando perdi una palla contro quei quattro vieni punito proprio come ha fatto lo United".