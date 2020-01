© foto di Stefano Di Bella

Chris Wilder, tecnico dello Sheffield United, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso per 2-0 contro la capolista Liverpool: "Oggi abbiamo affrontato quelli che a breve diventeranno i vincitori della Premier League. Chi vuole imparare a diventare un allenatore, deve guardare le partite del Liverpool: auguro ai nostri avversari, e in particolare a Jurgen Klopp, tutto il meglio in vista del futuro perché amo tutto ciò che fanno. Hanno vinto con umiltà, da veri campioni del mondo".