Sheffield, Wilder: "Se Henderson vuole la Nazionale, deve migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chris Wilder, allenatore dello Sheffield, non le manda a dire nei confronti del proprio portiere Dean Henderson, autore quest'oggi di un errore clamoroso che ha permesso al Liverpool di trovare la rete decisiva con Wijnaldum: "Se vuole giocare in Nazionale, deve migliorare. Non ho intenzione di attribuire a lui tutte le colpe per la nostra sconfitta, ma mi sento solo di dirgli che dovrà fare meglio in futuro per garantirsi qualche top club. E' capitato in una giornata storta, gli è mancata la concentrazione". Questo, invece, il commento sulla gara: "Abbiamo sprecato una buona opportunità. Potevamo giocare a livello ancora più alto, ci sono state numerose occasioni ma anche tanti errori. Ci sarà da lavorare duramente, ci dispiace essere usciti con zero punti. Spesso ci complichiamo la vita da soli, come accaduto col gol di Wijnaldum".