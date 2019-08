Shock in Olanda, crolla una parte del tetto dello stadio dell'AZ Alkmaar

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Attraverso i propri canali social, l'AZ Alkmaar ha informato che una parte del tetto del suo stadio è crollata in queste ore. A causa del forte vento infatti c'è stato un cedimento di una parte superiore dell'AFAS Stadion che è crollata sugli spalti e il club olandese ha pubblicato anche una foto su Twitter.

"Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non abbia causato feriti", ha detto l'amministratore delegato del club, Eenhoorn. "Nessuna gara verrà giocata nell'impianto finché non avremo la certezza che sarà tutto in sicurezza".