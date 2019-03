Si ferma il Bayern Monaco, Kovac: "Deluso dal risultato e dalla prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Solo un pareggio per il Bayern Monaco, fermato in casa dal Friburgo e ora secondo in classifica in virtù della vittoria del Borussia Dortmund contro il Wolfsburg. Dopo questo risultato negativo il tecnico Niko Kovac ha detto: "Certo, non sono solo deluso dal risultato, ma anche sconvolto perché non siamo riusciti a premiare un secondo tempo così buono dopo non aver fatto bene nel primo. Non siamo entrati in partita come immaginavo, penso che tutti pensavano che alla fine sarebbe andata bene ma non è successo".