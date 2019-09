© foto di NewsPix/Image Sport

Basta un tap-in di Cheryshev su un gran pallone confezionato da Ferran Torres, dopo appena 27 minuti di gioco, per far sì che i primi tre punti della settima giornata di Liga andassero al Valencia. Sfida affascinante al San Mames, ma l'Athletic Club deve inchinarsi agli uomini di Celades, che ritrovano il successo in campionato praticamente un mese dopo l'ultima volta. A Bilbao finisce 0-1, vincono gli ospiti, che salgono a 9 punti in classifica. Si ferma la corsa dell'Athletic, ora quarto, che incappa nel primo k.o. in Liga.

La settima giornata di Liga

Athletic Club-Valencia 0-1

Getafe-Barcellona (ore 16)

Granada-Leganes (ore 18.30)

Atletico Madrid-Real Madrid (ore 21)

Espanyol-Real Valladolid (domani ore 12)

Eibas-Celta Vigo (domani ore 14)

Alaves-Maiorca (domani ore 16)

Levante-Osasuna (domani ore 18.30)

Siviglia-Real Sociedad (domani ore 21)