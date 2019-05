Simeone allontana il Chelsea: "Amo l'Atletico Madrid"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente futuro al Chelsea per Diego Simeone. L'allenatore dell'Atlético Madrid, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Beitar Gerusalemme in amichevole, ha infatti allontanato le voci di mercato che lo vorrebbero sulla panchina dei Blues. "Amo il mio lavoro e sono davvero legato al mio club - ha assicurato il Cholo - so che ogni anno è sempre più difficile e questo mi entusiasma".