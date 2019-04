Simeone: "Ho chiesto a Guardiola perché giocava con Messi falso 9"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Perché giochi con Messi falso 9?". In tanti avranno voluto chiedere a Pep Guardiola come è nata l'intuizione che ha cambiato il Barcellona e forse anche una parte della storia recente del calcio mondiale. Una domanda che Diego Simeone ha fatto al suo collega. E l'ha raccontato nell'intervista rilasciata a Goal: "Mi ha spiegato che all'epoca anche Laudrup giocava così. Che è stato un modo di inserirlo nella fase difensiva, senza dargli un ruolo chiaro. Mi ha spiegato che mettendo Messi a destra le avversarie lo attaccavano da quel lato e così ha risolto. Quindi alla fine, nonostante la sua passione per un gioco offensivo, l'intelligenza di Pep ha portato a fargli pensare a una posizione del genere per Messi per motivi difensivi".