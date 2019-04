Simeone: "La dimensione dell'Atletico Madrid è il terzo posto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato della dimensione del club in una lunga intervista rilasciata a Goal: "L'Atletico è arrivato secondo in classifica nove volte nella sua storia. L'anno scorso ce l'abbiamo fatta ma migliorare questo risultato è estremamente complicato perché realisticamente la posizione del club in classifica è il terzo posto. Se non arriviamo almeno terzi è giusto che riceviamo delle critiche".