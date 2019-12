Simeone: "Preoccupato per la Champions? No, mi interessa vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di Marca per analizzare lo 0-0 contro il Villarreal: "È normale che quando crei tante occasioni ti viene ansia, ma bisogna rimanere tranquilli e lavorare. Dobbiamo avere maggiore tranquillità. Eravamo entrambi in una situazione complessa, abbiamo provato a gestire le loro offensive per poi ripartire in contropiede. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma la poca precisione ha aumentato l'ansia. La Champions League? Mi preoccupa vincere una partita, dopo il resto verrà analizzato".