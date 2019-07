© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore dell'Atletico Diego Pablo Simeone scarta, almeno per il momento, la panchina della Nazionale argentina: "Mi inorgoglisce immaginarmi alla guida dell'Albiceleste, ma mi considero più un allenatore che lavora quotidianamente. All'Atletico mi sento molto identificato, sono qui da sette anni e mezzo, al lavoro per cambiare la storia proprio come stiamo facendo. Questo dà grande entusiasmo a tutti noi", le parole del 'Cholo' a TyC Sports.