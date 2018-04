Sirene dalla MLS per Balotelli: contatti in corso col DC United

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Sirene dagli Stati Uniti per Mario Balotelli, centravanti in scadenza di contratto con il Nizza. Secondo Bloomberg, il calciatore italiano è finito nel mirino del DC United. Il club americano sta per essere ceduto da Erick Thohir a una cordata con a capo il miliardario Patrick Soon-Shiong. Balotelli è una ipotesi anche per la Roma in vista della prossima stagione.