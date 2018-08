Siviglia, accordo con l'OL per Mariano Diaz. Ma occhio al Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Siviglia ha trovato un principio d'accordo con l'Olympique Lione per Mariano Diaz. A riferirlo è il quotidiano andaluso El Desmarque, secondo cui l'intesa è arrivata grazie ad un'offerta da 35 milioni. E' tutto fatto tra i due club, ma il pericolo si chiama Real Madrid. I campioni d'Europa hanno infatti un'opzione per l'ex canterano e, dal momento in cui la dirigenza dell'OL comunicherà dell'accordo col Siviglia, avrebbero quarantotto ore per esercitarla.