Siviglia, Aleix Vidal sempre un sogno. Il terzino piace a Machin

© foto di Federico De Luca

Il Siviglia torna alla carica per Aleix Vidal, che ha lasciato intendere più volte che gradirebbe la destinazione e piace al neo-tecnico Machin. Il terzino ha lasciato il club andaluso nel 2015 e non ha mai trovato continuità in maglia blaugrana, così gli andalusi studiano un piano per riportarlo dove aveva mostrato tutte le proprie qualità sotto la guida di Unai Emery. Il Barcellona, però, cercherà di ricavare il massimo dalle cessioni di alcuni esuberi e non vogliono cedere il giocatore per meno di 12 milioni più tre di bonus. A riportarlo è Marca.