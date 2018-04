Siviglia, allarme per la finale di Copa del Rey: Montella senza attaccanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' allarme nel Siviglia per la finale di Copa del Rey in programma il prossimo sabato contro il Barcellona. Come spiega Il Mundo Deportivo infatti Montella è privo di attaccanti avendo Sandro e Muriel infortunati e Ben Yedder, squalificato. I primi due sono in forte dubbio per la gara contro il Deportivo La Coruna di martedì e rischiano di saltare anche la finale di Copa mentre Ben Yedder almeno contro il Barça sarà a disposizione.