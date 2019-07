© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fernando è pronto a firmare per il Siviglia. Gran colpo di mercato da parte di Monchi, che ha trovato l'accordo per portare in Liga l'ex centrocampista del Manchester City. Secondo quanto riportato da Bein Sports le due parti hanno trovato un accordo intorno ai quattro milioni di euro. Il calciatore brasiliano si è trasferito in Turchia nel 2017: con il Galatasaray ha collezionato 58 presenze e ha segnato 4 reti.