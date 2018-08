Siviglia, Andre Silva come Romario: esordio con tripletta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo attaccante del Siviglia André Silva, arrivato in estate dal Milan, non poteva sognare un esordio migliore in Liga. Subito titolare al fianco di Franco Vazquez nella sfida in casa del Rayo Vallecano il portoghese si è portato a casa il pallone del match mettendo a segno una tripletta da centravanti vero facendosi trovare attento dentro l'area di rigore capitalizzando al meglio gli assist dei compagni o, come nel secondo gol personale, le palle sporche che transitavano dalle sue parti. Una tripletta storica, come sottolineano in Spagna, visto che erano ben 25 anni che un calciatore non segnava una tripletta al suo esordio nel massimo campionato iberico. Bisogna infatti andare alla stagione 1993/94 per trovare una simile impresa. A firmarla fu un campione del livello di Romario che all'esordio con il Barcellona firmò una tripletta contro la Real Sociedad chiudendo poi la stagione con 30 gol il 33 presenze in blaugrana.