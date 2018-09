Siviglia, André Silva meglio di CR7 in Liga: sette gol in sette gare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande inizio di André Silva nella Liga. L'ex attaccante del Milan ha segnato ben sette reti nelle prime sette giornate del campionato spagnolo, facendo anche meglio di Cristiano Ronaldo che al suo debutto nel Real Madrid ne segnò cinque. Colpisce inoltre il modo in cui André Silva si è ambientato nel Siviglia con i suoi nuovi compagni e in particolare con Jesus Navas, con il quale si capisce alla perfezione come dimostra anche l'assist di ieri per la rete contro l'Eibar.