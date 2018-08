Siviglia, avviati i contatti per Portu in attesa dell'affare Mariano Diaz

© foto di J.M.Colomo

Sono ore calde sul fronte Mariano Diaz, attaccante del Lione per il quale il Siviglia ha trovato l'accordo, salvo dover aspettare la decisione ultima del Real Madrid (che mantiene una sorta di 'controllo' sul giocatore). Il club andaluso però non vuol farsi trovare impreparato e proprio per questo motivo, scrive Estadio Deportivo, il ds Pablo Machin ha avviato i contatti col Girona per Cristian Portu. L'attaccante, che ha una clausola da 20 milioni, può lasciare il club catalano per circa 17 milioni.