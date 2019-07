Siviglia, Banega in uscita: sull'argentino un club arabo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ever Banega può lasciare il Siviglia. Il centrocampista argentino, ex Inter tra le altre, piace molto ad un club arabo e la società andalusa potrebbe lasciar partire il giocatore classe 1988. Come riportato da BeIN Sport, il contratto del calciatore è in scadenza nel 2020, dunque il Siviglia potrebbe lasciar accettare l'offerta per evitare di perderlo a parametro zero.