Siviglia-Barcellona: le formazioni ufficiali della finale di Copa del Rey

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 21.30 Siviglia e Barcellona scenderanno in campo al Wanda Metropolitano di Madrid per la finale di Copa del Rey. Montella punta su Correa, Sarabia e Muriel in attacco mentre Ernesto Valverde tiene Dembele in panchina e schiera il tridente formato da Messi, Coutinho e Luis Suarez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SIVIGLIA: Soria, Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Banega, Vázquez, Sarabia, Correa, Luis Muriel.

BARCELLONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta, Coutinho, Messi, Suárez.