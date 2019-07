Siviglia, Boca e Galatasaray su Banega: clausola da 20 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Ever Banega continua ad essere argomento caldo in casa Siviglia. Staff dirigenziale e tecnico non vorrebbero privarsi dell'argentino, ma le richieste e gli interessamenti non mancano: nei giorni scorsi, spiega Marca, si sono mossi Boca Juniors e Galatasaray, così come di squadre arabe non meglio specificate. La clausola rescissoria del giocatore ammonta a 20 milioni di euro e il club andaluso, viste le premesse, non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi.