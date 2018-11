Siviglia, brutto infortunio per Gonalons: dovrà operarsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo infortunio per Maxime Gonalons giocatore del Siviglia arrivato in prestito la scorsa estate dalla Roma. Il francese ha sofferto di una frattura del malleolo tibiale della gamba sinistra e nei prossimi giorni verrà operato a Lione per ridurre la frattura e iniziare il recupero. Non si conoscono ancora i tempi per il suo ritorno in campo ma la sensazione è che si tratterà di un lungo stop.