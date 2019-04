© foto di Alterphotos/Image Sport

Al termine della partita vinta dal suo Siviglia sul campo del Valladolid, è arrivato un annuncio choc da parte di Joaquin Caparros, allenatore della squadra andalusa: "Ho la leucemia", è stata la rivelazione del tecnico. Che ha poi proseguito: "Devo ringraziare tutta la società per la vicinanza, ma non mi servono cure. La forma di leucemia che mi affligge è cronica, e non mi impedirà di continuare a lavorare. Sto continuando a vivere normalmente la mia vita, e oggi ne parlo ma non voglio più che si torni sull'argomento. Manteniamo la calma"