Siviglia, Caparros: "Bella vittoria, adesso testa al derby"

Joaquin Caparros, tecnico del Siviglia, ha commentato così la vittoria per 3-2 in campionato contro il Real Madrid: "Una bella partita. Qui ho trovato un grande gruppo, c'è ansia di voler scendere in campo, la squadra è in forma ed anche oggi lo ha dimostrato. Dobbiamo migliorare solo dal punto di vista psicologico. Adesso c'è il derby e lo affronteremo con la nostra solita mentalità: vogliamo la vittoria ed ottenere il massimo in queste ultime due partite".