Grande successo conquistato dal Siviglia che ha battuto 3-2 il Betis nel derby ritrovando il quarto posto in classifica. Dopo la gara il tecnico Caparros, subentrato a Machin alcune settimane fa ha sottolineato il grande calore dei tifosi: "Sono molto felice per i giocatori e per la nostra gente, questo è il Siviglia e il Sánchez-Pizjuán è spettacolare. Sapevamo che il Betis era una squadra dura da affrontare ma abbiamo fatto bene. Abbiamo grandi giocatori e una tifoseria eccellente. Sono un privilegiato, non so in che modo posso esprimere la mia gratitudine alla gente".