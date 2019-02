© foto di Alterphotos/Image Sport

Joaquin Caparros, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato della sfida contro la Lazio, in Europa League. "Siamo i re di questa competizione e giovedì abbiamo una partita difficile. Non è questione di avere le gambe pesanti, i giocatori si riprendono bene, c'è un buon staff tecnico. Questa è una squadra con la cultura per giocare due partite a settimana. Abbiamo 23-24 giocatori di livello, con buone possibilità, questo ci fa essere ottimista, di fronte avremo un undici forte, ex Siviglia".